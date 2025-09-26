radiolina
26 settembre 2025 alle 14:07
GR regionale del 26 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
- Sassari: trovato cadavere morto per strada
- Palau: proseguono le indagini sull’omicidio di Cinzia Pinna
- Aerei: sciopero di 24h in tutta Italia. A Elmas incrociano le braccia gli addetti ai controlli di sicurezza
- Elmas: arrestato un 54enne per maltrattamenti in famiglia
- Muravera: scoperto ristorante che non ha dichiarato al fisco un milione e mezzo di euro di ricavi
- Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo ci illustra la tendenza del tempo in Sardegna nel weekend
- Calcio: vigilia di Cagliari-Inter. Radiocronaca su Radiolina domani dalle 20:15
