Gli aggiornamenti con Lele Casini.

  • Sassari: trovato cadavere morto per strada
  • Palau: proseguono le indagini sull’omicidio di Cinzia Pinna
  • Aerei: sciopero di 24h in tutta Italia. A Elmas incrociano le braccia gli addetti ai controlli di sicurezza
  • Elmas: arrestato un 54enne per maltrattamenti in famiglia
  • Muravera: scoperto ristorante che non ha dichiarato al fisco un milione e mezzo di euro di ricavi
  • Meteo: il meteorologo Alessandro Gallo ci illustra la tendenza del tempo in Sardegna nel weekend
  • Calcio: vigilia di Cagliari-Inter. Radiocronaca su Radiolina domani dalle 20:15
