26 agosto 2025 alle 14:55aggiornato il 26 agosto 2025 alle 14:55
Gr regionale del 26 agosto, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Settimo S.Pietro: domani l’autopsia sul bimbo di quattro mesi morto per asfissia tra la culla e un comodino
Monastir: primo esame sul corpo dell’uomo ritrovato vicino al fiume
Quartu: denunciato un 22enne per detenzione di droga ai fini di spaccio
Guspini: da mercoledì “Bimbi a bordo”
Calcio: allenamento pomeridiano per i giocatori del Cagliari. Ci sarà anche Palestra in arrivo dopo le visite mediche
