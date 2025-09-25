Gr regionale del 25 settembre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Palau: il giallo del movente dell’omicida di Cinzia Pinna, scagionato l’altro indagato. Stasera fiaccolata a Castelsardo
Dermatite: 35 focolai su 66 in Sardegna sono estinti
Coldiretti: domani il sit-in davanti alla Prefettura
Sassari: quattro giovani rinviati a giudizio per aver picchiato e poi accusato di pedofilia un giovane di Laerru, istigandolo al suicidio
Cagliari: nuovi controlli nella zona rossa
Calcio: allenamento a porte aperte per l’allenamento del Cagliari a due giorni dalla gara contro l’Inter. Cavuoti rinnova sino al 2030
“Cagliari in diretta“: l’attaccante del Cagliari Borrelli ospite della puntata di oggi