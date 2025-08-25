radiolina
Gr regionale del 25 agosto, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Trasporti: caos aerei nel controesodo con i voli per Linate introvabili
Siliqua: denunciato un 29enne per minacce contro i genitori
S.Giovanni Suergiu: manifestazione di protesta contro il deposito di rifiuti
Cagliari: oltre mille sanzioni dall’inizio dell’anno per abbandono rifiuti ed evasione Tari
Radiolina: riprende oggi alle 14:30 “A Voi la linea”
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Questa mattina le visite di Piccoli a Firenze, domani quelle di Palestra in entrata a Cagliari
