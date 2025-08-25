Trasporti: caos aerei nel controesodo con i voli per Linate introvabili

Siliqua: denunciato un 29enne per minacce contro i genitori

S.Giovanni Suergiu: manifestazione di protesta contro il deposito di rifiuti

Cagliari: oltre mille sanzioni dall’inizio dell’anno per abbandono rifiuti ed evasione Tari

Radiolina: riprende oggi alle 14:30 “A Voi la linea”

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Questa mattina le visite di Piccoli a Firenze, domani quelle di Palestra in entrata a Cagliari

