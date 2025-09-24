Le notizie del 24 settembre 2025, ore 12, con Lele Casini.

  • Arzachena: i Carabinieri del Ris in un vigneto e nella casa di un noto imprenditore che risulta indagato per omicidio. Si cerca la ragazza di Castelsardo scomparsa da giorni a Palau
  • Ploaghe: preoccupazione per la scomparsa dell’anziano ospite di una casa di cura
  • Oristano: altri due contagi per la Febbre del Nilo. Contagi saliti a 33
  • Macomer: una donna ferita in un incidente sulla ex 129
  • “Informatore sportivo calcio a 5“: Monastir e Ussana ospiti del programma curato e condotto da Matteo Vercelli
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
  • Volley: oggi presentazione a Oristano del “Sardegna volleyball challenge” con la presenza del Fenerbahce di Alessia Orro
