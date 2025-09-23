radiolina
23 settembre 2025 alle 14:58aggiornato il 23 settembre 2025 alle 14:58
Gr regionale del 23 settembre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Eolico: maxi parco eolico offshore davanti al Sulcis Iglesiente, via alle indagini in mare
Quartu: denuncia per omicidio stradale per la giovane che ha travolto e ucciso un 80enne
Sulcis: sbarco di 14 migranti a Sant’Antioco
Nuoro: furto nella sede dlel’Arst
Elmas: in partenza verso la Spagna con 60 mila euro non dichiarati
Olbia: turisti sorpresi con pietre e una tartaruga
Calcio: per il Cagliari oggi la Coppa Italia contro il Frosinone
Basket F: le parole del coach Citrini alla vigilia del ritorno in Qualification Round
© Riproduzione riservata