Cagliari: manifestazione pro Palestina in tutta la Sardegna. A Cagliari quella più partecipata. Traffico in tilt anche per un camion in panne

Tempio: stamattina riprende il Processo Grillo

Cagliari: 35enne arrestato per violenze contro la moglie, picchiata alla fermata del bus

Sassari: uomo denunciato per produzione e spaccio di droga

Meteo: allerta gialla nella parte nordoccidentale dell’Isola

“Informatore Sportivo dalla C alla Promozione“: oggi alle 18:30 il programma curato e condotto da Alberto Masu

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Domani la partita contro il Frosinone per la Coppa Italia

Tennistavolo: in A1 maschile vince solo il TT Sassari

