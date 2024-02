Politica: secondo giorno della segretaria Pd Schlein in Sardegna per il sostegno ad Alessandra Todde. Questo pomeriggio la Premier Meloni alla Fiera con gli altri leader nazionali per la candidatura di Paolo Truzzu

Siccità: per il centro ricerca della Unione Europea la Sardegna è malata grave. I bacini sono sotto il 50% della capacità

Nuoro: una ventenne licenziata per giusta causa per essere rimasta incinta

Nuoro: grande 2023 per il Man di Nuoro con 42mila visitatori. Il sogno per la Direttrice Gatti: “dare una nuova sede al Museo”

Lirica: venerdì e sabato terzo appuntamento con la Stagione Concertistica del teatro Lirico di Cagliari

Radiolina: oggi alle 14:30 nuova puntata di “A tu per tu”. Alessandra Carta ci presenta l’ospite di oggi

