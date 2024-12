Trasporti: il caro prezzi degli aerei durante le feste natalizie. «Violato il diritto di mobilità per le Isole», l’accusa del deputato di FdI Deidda

Regione: da domani si ritorna in Aula in Consiglio per l’approvazione di quattro articoli e degli allegati. Due mobilitazioni per i Comitati contro la speculazione energetica

Cagliari: sit-in di protesta del sindacato dei pensionati per l’aumento di soli 3 euro delle pensioni

Sassari: un milione e mezzo di euro per il Conservatorio per i lavori di ammodernamento

Radiolina: stasera alle 18:30 “L’Informatore Sportivo tra serie C e Promozione” con Alberto Masu

Calcio: domani il Cagliari ritorna al lavoro in vista della trasferta di Firenze

unionesarda.it: uno sguardo alla notizia di apertura nella “home”

