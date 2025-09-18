Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 18 settembre 2025 con Lele Casini.

  • Cagliari: oggi la visita a Cagliari del Segretario generale Landini
  • Regione: ieri il Consiglio ha approvato la legge sul “fine vita”
  • Gonnesa: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 49enne
  • Ogliastra: tre piantagioni di marijuana sequestrate dai Carabinieri
  • Pula: comincia stasera “PulArchàios”
  • Calcio: domani Lecce-Cagliari
