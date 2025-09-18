radiolina
18 settembre 2025 alle 14:13
GR regionale del 18 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 18 settembre 2025 con Lele Casini.
- Cagliari: oggi la visita a Cagliari del Segretario generale Landini
- Regione: ieri il Consiglio ha approvato la legge sul “fine vita”
- Gonnesa: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 49enne
- Ogliastra: tre piantagioni di marijuana sequestrate dai Carabinieri
- Pula: comincia stasera “PulArchàios”
- Calcio: domani Lecce-Cagliari
