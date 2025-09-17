Radiolina
17 settembre 2025 alle 13:36
GR regionale del 17 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiorrnamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 17 settembre 2025 con Lele Casini.
- Quartu: sub travolto da un gommone. Indagini della Capitaneria di Porto sulla dinamica dell’incidente
- Quartu: è una ragazza di 15 anni la persona travolta ieri sera da un’auto vicino a Simbirizzi
- Cagliari: scoperta dalla Guardia di Finanza filiera di streaming illegale
- Quartu: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un operaio
- “Informatore sportivo calcio a 5“: oggi alle 18:30 nuova puntata con Matteo Vercelli
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
