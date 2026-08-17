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17 agosto 2026 alle 13:00
Gr regionale del 17 agosto 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Cronaca: il giocatore del Cagliari Trepy in terapia intensiva a Sassari. Ha rischiato di annegare in piscina
Lotzorai: bagnina salva uomo che stava annegando nella spiaggia di Tancau
Chia: arrestato lo scafista che pilotava l’imbarcazione che ha colpito la giovane turista
Cagliari: sei persone trovate positive all’alcoltest
Stadio: l’intervista dell’Unione Sarda al Ministro Abodi
Carloforte: festival “Voci dal Mare”
Calcio: questo pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Cagliari. Sabato la prima di serie A in casa del Parma
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