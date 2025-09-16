Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 16 settembre 2025 con Lele Casini.

  • Politica: oggi l’esame del testo sul fine vita
  • Sassari: possibile svolte nelle indagini sulla morte di William Manca
  • Lavoro: 26mila i lavoratori indipendenti irregolari nell’Isola
  • Cagliari: due stand con gravi irregolarità al “Festival d’Oriente”
  • “Giovani di categoria“: oggi ospiti atleti e dirigenti del settore giovanile della Torres
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
