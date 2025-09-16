radiolina
16 settembre 2025 alle 13:32
GR regionale del 16 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 16 settembre 2025 con Lele Casini.
- Politica: oggi l’esame del testo sul fine vita
- Sassari: possibile svolte nelle indagini sulla morte di William Manca
- Lavoro: 26mila i lavoratori indipendenti irregolari nell’Isola
- Cagliari: due stand con gravi irregolarità al “Festival d’Oriente”
- “Giovani di categoria“: oggi ospiti atleti e dirigenti del settore giovanile della Torres
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
© Riproduzione riservata