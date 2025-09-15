radiolina
15 settembre 2025 alle 14:32
Gr regionale del 15 settembre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Scuola: al via oggi l’anno scolastico. Il saluto e l’augurio della Governatrice Todde
Cagliari: da domani riparte la protesta sotto il Consiglio Regionale degli Oss precari dell’AOU di Cagliari
Ogliastra: l’omicida di Mameli incastrato dalle registrazioni del padre della vittima. Oggi l’udienza di convalida dell’arresto
“Dalla C alla Promozione“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di oggi
Calcio: allenamento pomeridiano per il Cagliari
Basket: vittoria della Dinamo contro il Chemnitz
© Riproduzione riservata