radiolina
12 settembre 2025 alle 15:20
GR regionale del 12 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 12 settembre 2025 con Lele Casini.
- Olbia: fogli di via notificato agli attivisti pro-Palestina
- Girasole: arrestato l’assassino di Marco Mameli
- Sestu: arrestato un 41enne per estorsione nei confronti di un anziano
- Meteo: la tendenza del tempo del weekend secondo il meteorologo Alessandro Gallo
- Lotto: nel sassarese due vittorie per complessivi 142mila euro
- Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari alla viglia della gara contro il Parma
- Pallamano M: oggi primo impegno europeo per la Raimond Sassari
