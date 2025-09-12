Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 12 settembre 2025 con Lele Casini.

  • Olbia: fogli di via notificato agli attivisti pro-Palestina
  • Girasole: arrestato l’assassino di Marco Mameli
  • Sestu: arrestato un 41enne per estorsione nei confronti di un anziano
  • Meteo: la tendenza del tempo del weekend secondo il meteorologo Alessandro Gallo
  • Lotto: nel sassarese due vittorie per complessivi 142mila euro
  • Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari alla viglia della gara contro il Parma
  • Pallamano M: oggi primo impegno europeo per la Raimond Sassari
