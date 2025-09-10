Costa Smeralda: protesta pro Palestina con vernice rossa nella roccia di ingresso nella Costa. La Governatrice Todde chiede al Governo di essere informata sui turisti israeliani in Sardegna

Sassari: cinque feriti in ospedale dopo un tamponamento tra diversi veicoli sulla SS 131. Vari incidenti in tutta l’Isola

Cabras: rischia il carcere il fotografo che si era messo in mezzo durante la corsa degli scalzi

Meteo: piogge e temporali in tutta l’Isola. Ad Alghero dove è piovuto di più

Calcio a 5: stasera l’Informatore Sportivo dedicato al futsal con Matteo Vercelli

Calcio: allenamento mattutino per i giocatori del Cagliari

