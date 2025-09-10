Gr regionale del 10 settembre, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Costa Smeralda: protesta pro Palestina con vernice rossa nella roccia di ingresso nella Costa. La Governatrice Todde chiede al Governo di essere informata sui turisti israeliani in Sardegna
Sassari: cinque feriti in ospedale dopo un tamponamento tra diversi veicoli sulla SS 131. Vari incidenti in tutta l’Isola
Cabras: rischia il carcere il fotografo che si era messo in mezzo durante la corsa degli scalzi
Meteo: piogge e temporali in tutta l’Isola. Ad Alghero dove è piovuto di più
Calcio a 5: stasera l’Informatore Sportivo dedicato al futsal con Matteo Vercelli
Calcio: allenamento mattutino per i giocatori del Cagliari