Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 1° settembre 2025 con Lele Casini.

  • S.Andrea Frius: fallito assalto ad un portavalori
  • Portoscuso: incidente mortale sulla Provinciale 108. Morto un pensionato di Carbonia
  • West Nile: tredicesimo caso di contagio. Un 86enne dell’oristanese
  • Dorgali: ritrovato in buone condizioni l’uomo scomparso da alcuni giorni
  • Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
  • Calcio: giorno di riposo per il Cagliari. Oggi ultimo giorno di mercato
  • “Dalla C alla Promozione“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di oggi
© Riproduzione riservata