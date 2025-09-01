radiolina
01 settembre 2025 alle 13:06
GR regionale del 1 settembre 2025 – ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 1° settembre 2025 con Lele Casini.
- S.Andrea Frius: fallito assalto ad un portavalori
- Portoscuso: incidente mortale sulla Provinciale 108. Morto un pensionato di Carbonia
- West Nile: tredicesimo caso di contagio. Un 86enne dell’oristanese
- Dorgali: ritrovato in buone condizioni l’uomo scomparso da alcuni giorni
- Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
- Calcio: giorno di riposo per il Cagliari. Oggi ultimo giorno di mercato
- “Dalla C alla Promozione“: Alberto Masu ci presenta gli ospiti di oggi
© Riproduzione riservata