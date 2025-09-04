Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 4 settembre 2025 con Lele Casini.

  • unionesarda.it: il caso del resort che non accetterà clienti israeliani
  • Sanità: gli Oss precari sul piede di guerra
  • Sangue: appello alle donazioni da parte dell’Avis Sardegna
  • Truffe: la Sardegna al 12° in Italia per le regioni più colpite da quelle online
  • Pula: arrestati due uomini in possesso di eroina
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Le parole del DG Melis in conferenza
