04 settembre 2025 alle 14:32
GR del 4 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 4 settembre 2025 con Lele Casini.
- unionesarda.it: il caso del resort che non accetterà clienti israeliani
- Sanità: gli Oss precari sul piede di guerra
- Sangue: appello alle donazioni da parte dell’Avis Sardegna
- Truffe: la Sardegna al 12° in Italia per le regioni più colpite da quelle online
- Pula: arrestati due uomini in possesso di eroina
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Le parole del DG Melis in conferenza
