Caffè Corretto del 30 luglio 2026, le guerre e l’Isola capitale della marijuanaConduce Francesca Figus
Francesca Figus – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 Luglio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandro Aresu – giornalista de L’Unione Sarda – Perché la guerra non finisce: l’analisi di Alessandro Aresu sui nuovi conflitti globali
Fabiano Gaggini – giornalista de L’Unione Sarda – Cagliari, Fazzini è la sorpresa più interessante del ritiro
Tiziana Martucci – attrice – Tiziana Martucci porta il teatro sardo sul tetto del Mediterraneo
Fiorella Sanna – artista – Fiorella Sanna e “Folle Città”: il progetto fotografico che cambia lo sguardo su Cagliari
Bobo Scalas – Le Plus Bon – Penicillin, il cocktail nato a New York conquista i locali di Cagliari
Andrea Deidda – giornalista Unionesarda.it – Sardegna prima in Italia per piante di marijuana sequestrate: il 59% del totale nazionale