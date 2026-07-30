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30 luglio 2026 alle 12:35
Gr del 30 luglio 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Meteo: ritorna il gran caldo nell’Isola
Posidonia: la Regione prova a mediare
Caro carburante: scende di poco il prezzo medio del diesel in Sardegna
Porto Torres: sbarca con 20 ovuli di eroina nello stomaco
Stadio: oggi il voto in Consiglio, domani la candidatura alla FIGC
Cultura: alcuni appuntamenti per oggi
Calcio: ultimi giorni di ritiro a Ponte di Legno
Tennis: Carboni esce dal torneo di Bolzano
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