Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 3 settembre 2025 con Lele Casini.

  • Tempio: rinviata al 22 settembre l’udienza del Processo Grillo
  • Oristano: un uomo di 71 anni è il 15° contagiato alla Febbre del Nilo, subito dimesso dall’ospedale
  • Desulo: arrestato un 20enne. Aveva una piantagione di cannabis
  • Radiolina: Matteo Vercelli presenta gli ospiti della prima puntata
  • Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
  • Basket: stasera la presentazione della Dinamo. Agli Europei protagonista Marco Spissu
