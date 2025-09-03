radiolina
03 settembre 2025 alle 13:16
GR del 3 settembre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 3 settembre 2025 con Lele Casini.
- Tempio: rinviata al 22 settembre l’udienza del Processo Grillo
- Oristano: un uomo di 71 anni è il 15° contagiato alla Febbre del Nilo, subito dimesso dall’ospedale
- Desulo: arrestato un 20enne. Aveva una piantagione di cannabis
- Radiolina: Matteo Vercelli presenta gli ospiti della prima puntata
- Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari
- Basket: stasera la presentazione della Dinamo. Agli Europei protagonista Marco Spissu
