Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 03 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Bastianino Mossa – Presidente Fasi – Alghero ospita l’ottavo congresso della FASI
  • Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina –
  • Riccardo Spignesi – Giornalista di Unionesarda.it – Eurobasket: Marco Spissu protagonista della vittoria dell’Italia contro la Spagna
  • Maria Francesca Chiappe – Assessora alla cultura Comune di Cagliari – Cagliari ricorda Sergio Atzeni con l’intitolazione del Piccolo Auditorium
  • Assalto eolico: 200 i Comuni sardi interessati, il monito dei sindaci “Rinnovabili solo per l’autoconsumo”
