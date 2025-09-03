radiolina
03 settembre 2025 alle 13:16
Fasi, Sergio Atzeni, assalto eolico: il “Caffè Corretto” del 3 settembre 2025Conduce la puntata Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 03 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Bastianino Mossa – Presidente Fasi – Alghero ospita l’ottavo congresso della FASI
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina –
- Riccardo Spignesi – Giornalista di Unionesarda.it – Eurobasket: Marco Spissu protagonista della vittoria dell’Italia contro la Spagna
- Maria Francesca Chiappe – Assessora alla cultura Comune di Cagliari – Cagliari ricorda Sergio Atzeni con l’intitolazione del Piccolo Auditorium
- Assalto eolico: 200 i Comuni sardi interessati, il monito dei sindaci “Rinnovabili solo per l’autoconsumo”
© Riproduzione riservata