Speravamo che gli Europei ci dessero forti emozioni ma quella vissuta ieri pomeriggio a Copenaghen l’avremmo tutti evitata volentieri. Quando l’interista della Danimarca, Christian Eriksen, si è accasciato improvvisamente per un arresto cardiaco, in molti hanno temuto il peggio. Invece, mentre il compagno e amico Simon Kjaer (entrambi vivono a Milano, pur giocando in squadre diverse) si occupava anche di confortare la compagna di Eriksen, i medici rianimavano lo sfortunato centrocampista che usciva dal campo cosciente. Al punto da invitare, dall’ospedale, i compagni a tornare in campo e finire la partita, poi persa 1-0 con la Finlandia.

Forti tinte nerazzurre anche a San Pietroburgo, nell’altra sfida del girone B, con Romelu Lukaku autore di due dei tre gol del Belgio alla Russia, con dedica al compagno di squadra dell’Inter: “I love you”.

Intanto l’Italia si ritrova sola in testa al Girone A, dopo il pareggio 1-1 tra il Galles e una Svizzera sciupona. Oggi cominciano altri due gironi: nel C giocano Austria-Macedonia del Nord (ore 18) e Olanda-Ucraina (21). Nel D, alle 15, l’interessantissima Inghilterra-Croazia.

