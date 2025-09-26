Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 26 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – La follia della droga nel femminicidio Pinna: Ragnedda perde il controllo
  • Omicidio Garlasco: indagato per corruzione l’ex procuratore di Pavia
  • Fabrizio Pilo, prorettore dell’Università di Cagliari – Cagliari: si accende la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori
  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – La vigilia di Cagliari Inter e il derby degli Esposito
  • Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Consiglio regionale, attesa per la decisione della Consulta
