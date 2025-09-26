radiolina
26 settembre 2025 alle 13:43
Cinzia Pinna, Garlasco, Notte dei ricercatori: il “Caffè Corretto” del 26 settembre 2025Conduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia conduce la puntata del 26 settembre 2025 di Caffè Corretto.
Ospiti e argomenti trattati:
- Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – La follia della droga nel femminicidio Pinna: Ragnedda perde il controllo
- Omicidio Garlasco: indagato per corruzione l’ex procuratore di Pavia
- Fabrizio Pilo, prorettore dell’Università di Cagliari – Cagliari: si accende la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – La vigilia di Cagliari Inter e il derby degli Esposito
- Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Consiglio regionale, attesa per la decisione della Consulta
