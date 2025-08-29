Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it– conduce la puntata del 29 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giovanna Coppa – responsabile sanitaria del canile di Cagliari – Randagismo a Cagliari: oltre 130 cani in attesa di famiglia
  • Corrado Sorrentino – consigliere comunale Cagliari – Colonie feline a Sestu: sterilizzazioni e cure grazie ai volontari
  • Riccardo Spignesi – giornalista di Unionesarda.it – Cagliari atteso al Maradona: i rossoblù si preparano alla sfida contro il Napoli
  • Luigi Frigoli – giornalista di Unionesarda.it – Gli aggiornamenti dal sito Unionesarda.it
  • Gavino Pala – apicoltore – Apicoltura in Sardegna: come nasce l’ape regina
