18 settembre 2025 alle 14:09aggiornato il 18 settembre 2025 alle 14:10
Calcio, Longevity Run, fine vita: il “Caffè Corretto” del 18 settembre 2025Conduce la puntata Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 18 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari – Lecce: Pisacane si affiderà alla difesa a tre?
- Fabio Meloni – Organizzatore “Ideario Sport” – Quartu: il 3 e 4 ottobre i primi appuntamenti con Ideario Sport
- Giuseppe Macciotta – Assessore allo Sport del Comune di Cagliari – Al via “Longevity Run”, passeggiata e check-up gratuiti il 27 e 28 settembre
- Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – Fine vita: cosa prevede la legge approvata dalla Regione Sardegna?
