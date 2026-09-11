radiolina
11 settembre 2026 alle 13:21
“Caffè Corretto”: puntata dell’11 settembre 2026Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 11 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Atalanta-Cagliari, la possibile formazione
- Alessandro De Filippi – Segretario regionale sindacato Anip Italia Sicura – Centro di Monastir, condizioni critiche dei migranti: «È un disastro»
- Alessio Tola – Direttore Centro ricerca politiche e bioeconomia del Crea e docente di Scienze merceologiche Università di Sassari – Agroalimentare Sardegna, importazioni in crescita del 27,2%
- Andrea Deidda – giornalista di Unionesarda.it – Cagliari, picchiata dal marito: 40enne arrestato dai Carabinieri
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