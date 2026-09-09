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09 settembre 2026 alle 15:32aggiornato il 09 settembre 2026 alle 15:32
Gr regionale del 9 settembre 2026, l’edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Gairo: i dettagli sulla rapina all’Ufficio Postale di questa mattina
Migranti: una sessantina di sbarchi nel sud Sardegna nell’ultimo giorno
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