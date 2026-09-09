Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 9 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Francesco Pinna – Giornalista de L’Unione Sarda – Omicidio Pusceddu, il delitto sarebbe stato preparato per mesi

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Mattia Felici, rottura del crociato e almeno sei mesi di stop

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina

Massimiliano Rais – Giornalista de L’Unione Sarda – Detenuti al 41 bis in Sardegna, quali rischi per il territorio?

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda – Sanremo 2027, quali potrebbero essere i Big in gara?

Caffè Scorretto – La grande lezione

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