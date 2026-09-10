Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 10 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda

Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina

Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina

Roberto Carta – Giornalista de L’Unione Sarda

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

Caffè Scorretto – Trovare un tesoro

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