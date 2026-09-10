La Strambata, la puntata del 10 settembre 2026Con Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata del 10 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Alessandra Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina
Roberto Carta – Giornalista de L’Unione Sarda
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto – Trovare un tesoro