Caffè Corretto, la puntata del 10 settembre 2026: eolico offshore, 97 pale nel sud-ovest della SardegnaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 10 settembre 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Atalanta-Cagliari, i nuovi acquisti si fanno avanti
Simona Fanzecco – Segretaria regionale CGIL – 41 bis in Sardegna, l’allarme: «Carceri al collasso»
Ivan Murgana – giornalista de L’Unione Sarda – Sarroch, 75 anni d’amore: la storia di Quintino e Antonina
Emanuele Dessì – Direttore de L’Unione Sarda – Eolico offshore, 97 pale nel sud-ovest della Sardegna