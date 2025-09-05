radiolina
05 settembre 2025 alle 14:39
“Caffè Corretto”: puntata del 5 settembre 2025Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 05 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Marco Benucci – Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari – Il Comune di Cagliari assume 247 nuovi dipendenti
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari, o giovani Idrissi e Palestra probabili protagonisti dell’U21
- Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche Gruppo Unione Sarda – La Sardegna prima in Italia per consumo di suolo
- Sestu, panico alla Corte del Sole per l’utilizzo dello spray al peperoncino
- Ignazio Deligia – Cantautore e comico cagliaritano presenta il nuovo album, nel disco anche un brano contro l’assalto eolico
© Riproduzione riservata