04 settembre 2025 alle 14:28
“Caffè Corretto”, puntata del 4 settembre 2025Conduce Massimiliano Rais
Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 04 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Gigliola Sulis – Docente di letteratura italiana University of Leeds – Chi era Sergio Atzeni? Il ricordo a 30 anni dalla scomparsa
- Claudio Serra e Sara De Paolini – Skipper e guide ambientali – Asinara: un catamarano per visitare l’isola e promuovere il rispetto ambientale
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Cagliari, la Lega Serie A ufficializza anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata
- Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it – Sestu, allarme per la vespa velutina: come comportarsi in caso di pericolo?
- Francesca Romana Massaro – Regista – Franco Califano, arriva un docufilm che racconta la vita e la musica dell’artista
