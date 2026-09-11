Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata dell’11 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Nicoletta Serrenti – Comunicazioni esterne della Nato
  • Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
  • Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina
  • Caffè Scorretto – Unire i puntini
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