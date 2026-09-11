radiolina
11 settembre 2026 alle 15:39
“La Strambata”: puntata dell’11 settembre 2026Conducono Giulio Zasso e Michele Ruffi
Giulio Zasso – Vicedirettore de L’Unione Sarda – e Michele Ruffi – Giornalista de L’Unione Sarda – conducono la puntata dell’11 settembre 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Nicoletta Serrenti – Comunicazioni esterne della Nato
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
- Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina – Le notizie del TG di Videolina
- Caffè Scorretto – Unire i puntini
© Riproduzione riservata