Francesco Abate – Giornalista di L’Unione Sarda – conduce la puntata del 01 luglio 2024 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti

Corrado Sorrentino – Nuotatore per parlare del salvataggio avvenuto nelle acque di San Giovanni di Sinis

Luigi Ferrara – Patron Festival della Marina di Villasimius e Francesca Serafini – Sceneggiatrice e scrittrice per parlare del Festival

Emanuele Dessì – Direttore testate giornalistiche del Gruppo Unione Sarda: la politica ha il potere per fermare la speculazione energetica

Carlo Alberto Melis – Giornalista de L’Unione Sarda: Luciano Spalletti resterà alla guida della Nazionale fino al 2026

