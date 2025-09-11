Caffè corretto, la puntata dell’11 settembre: carceri sarde al collassoConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata dell’ 11 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Sandro Del Rio, presidente Oratorio Basket Elmas – Basket Elmas, mezzo secolo di passione e successi: una festa indimenticabile
Roberto Melis, segretario nazionale ConSiPe Polizia Penitenziaria – Carceri Sarde al Collasso: la Polizia Penitenziaria lancia l’allarme rosso
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cellino inedito e Cagliari in crisi: le ultime sulla squadra di Pisacane
Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Tac oncologica a 300 km o nel 2026: il caso che fa discutere
Anna Maria Busia, avvocato – Violenza di genere sul Web: conseguenze penali e strategie di contrasto