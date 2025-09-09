Caffè corretto, la puntata del 9 settembre: fra i temi l’appello per la pace a Gaza e l’Italia vincente del volleyConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – Giornalista de L'Unione Sarda – conduce la puntata del 9 settembre 2025 di Caffè Corretto.
Ospiti e argomenti trattati:
Fausto Durante, segretario generale Cgil Sardegna – Gaza: l’appello urgente della Cigl per la pace e la coscienza collettiva
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it – Il coraggio di “Queen” Valentina: un percorso di libertà che sfida i tabù sociali
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari calcio: l’incontro contro il Parma e il rientro di Folorunsho
Emanuele Dessì, direttore Unione Sarda e Videolina – Tentato omicidio a San Michele: fermato un 48enne dopo lite tra vicini
Eliseo Secci, presidente della Federazione regionale pallavolo – L’Italia Campione del Mondo e l’orgoglio Sardo: l’intervista a Eliseo Secci