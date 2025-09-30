“Caffè Corretto”, la puntata del 30 settembre: inferno d’asfalto sulla statale 131Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 30 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Piera Serusi, giornalista de L’Unione Sarda – Inferno d’asfalto sulla statale 131: code infinite e slalom tra i birilli, l’odissea dei sardi
Camilla Pedrazzini, farmacista – L’influenza è alle porte: via ai vaccini antinfluenzali
Claudia Rabellino Becce, avvocata – 50 anni dopo il Massacro del Circeo: il processo che cambiò i diritti delle donne in Italia
Lorenzo Scano, scrittore – “Fuori Orario”: il nuovo libro di Lorenzo Scano che riscrive le regole del crime Italiano
Gianfranco Locci, giornalista de L’Unione Sarda – L’angelo di Dorgali che si è consumato per i suoi pazienti: il toccante ricordo della dottoressa Maddalena Carta