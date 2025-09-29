radiolina
29 settembre 2025 alle 13:24
“Caffè Corretto”: la puntata del 29 settembre 2025Conduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 29 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina – Andrea Belotti potrebbe restare fuori dal campo per 6-7 mesi
- Susanna Raccis – Commercialista – Il consiglio della BCE: “Tenete in casa tra 70 e 100 euro in contanti”
- Patrizia Sardo Marras – Stilista – La moda come strumento di bellezza, poesia e inclusione
- Francesco Abate – Scrittore – Il 21 ottobre esce il nuovo romanzo per Einaudi intitolato “Gli Indegni”
- Francesca Melis – Giornalista di Unionesarda.it – Omicidio di Cinzia Pinna: Ragnedda in carcere con ferite
- B&B: controlli dei carabinieri nel nuorese e multe per quasi 90mila euro
- Sara Saiu – Giornalista – Decimomannu celebra Santa Greca: fede, tradizione e spettacolo
