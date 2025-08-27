radiolina
27 agosto 2025 alle 13:44aggiornato il 27 agosto 2025 alle 13:44
Caffè Corretto, la puntata del 27 agosto: Sardegna in ginocchio, futuro incerto per gli agricoltoriConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it– conduce la puntata del 27 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Battista Cualbu, presidente Coldiretti Sardegna –
Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda –
Lele Casini, giornalista di Radiolina –
Francesca Melis, giornalista di UnioneSarda.it –
Antonella Pisu, microbiologa ed enologa –
