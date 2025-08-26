Caffè Corretto, la puntata del 26 agosto: estate in Sardegna, un bilancio agrodolceConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it– conduce la puntata del 26 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Fausto Mura, presidente Federalberghi Sud Sardegna – Estate in Sardegna, un bilancio agrodolce
Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – US Open, Sinner in campo: l’Italia trattiene il fiato tra attesa e certezze psicologiche
Luca Neri, giornalista di Videolina – Rivoluzione voli in Sardegna: da Settembre i prezzi crollano, ma il controesodo rischia di bloccare l’Isola
Riccardo Spignesi, giornalista di UnioneSarda.it – Guardie mediche in Sardegna: emergenza assistenza sanitaria
Francesco Piras, psicologo dello sport – Francesco Piras rivela come la psicologia sportiva plasmi i campioni di domani