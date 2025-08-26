Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it– conduce la puntata del 26 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Fausto Mura, presidente Federalberghi Sud Sardegna – Estate in Sardegna, un bilancio agrodolce

Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – US Open, Sinner in campo: l’Italia trattiene il fiato tra attesa e certezze psicologiche

Luca Neri, giornalista di Videolina – Rivoluzione voli in Sardegna: da Settembre i prezzi crollano, ma il controesodo rischia di bloccare l’Isola

Riccardo Spignesi, giornalista di UnioneSarda.it – Guardie mediche in Sardegna: emergenza assistenza sanitaria

Francesco Piras, psicologo dello sport – Francesco Piras rivela come la psicologia sportiva plasmi i campioni di domani

© Riproduzione riservata