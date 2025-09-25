Caffè Corretto, la puntata del 25 settembre: il Sud Sardegna celebra l’agricoltura sostenibileConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 25 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Ignazio Cirronis, presidente biodistretto Sud Sardegna – Il Sud Sardegna celebra l’agricoltura sostenibile: Il BioFestival arriva per la prima volta in Italia
Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – “Ho ucciso Cinzia Pinna”. Ragnedda cede e confessa cosa è successo quella notte
Maria Luisa Usai, residenza Giudicesse – Donne, super8 e storie nascoste: a Carloforte nasce la residenza artistica Giudicesse 2030
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari calcio: Il “Gallo” parla nella tanto attesa conferenza stampa
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Continuità sarda in affanno: voli per Milano sempre più difficili