Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 25 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Ignazio Cirronis, presidente biodistretto Sud Sardegna – Il Sud Sardegna celebra l’agricoltura sostenibile: Il BioFestival arriva per la prima volta in Italia

Andrea Busia, giornalista de L’Unione Sarda – “Ho ucciso Cinzia Pinna”. Ragnedda cede e confessa cosa è successo quella notte

Maria Luisa Usai, residenza Giudicesse – Donne, super8 e storie nascoste: a Carloforte nasce la residenza artistica Giudicesse 2030

Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari calcio: Il “Gallo” parla nella tanto attesa conferenza stampa

Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Continuità sarda in affanno: voli per Milano sempre più difficili

