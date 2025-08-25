Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it– conduce la puntata del 25 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Stefano Taras – presidente Confagricoltura Sardegna – Sardegna, dazi USA al 15% su pecorino e vini

Lele Casini – giornalista di Radiolina – Serie A, Cagliari-Fiorentina finisce 1-1: rossoblù in gol al 94’

Graziano Canu – giornalista di Videolina – Nuoro celebra il Redentore: la messa il 29 agosto

Angelica D’Errico – giornalista di Unionesarda.it

Manfredi Giovanni Seu e Stefano “Stewie” Meleddu – Suncity Run Club – Sun City Run Club Cagliari: corsa inclusiva “al passo del più lento”

© Riproduzione riservata