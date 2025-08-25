Caffè Corretto, la puntata del 25 agosto: Sardegna, dazi Usa al 15% su pecorino e viniConduce Veronica Fadda
Veronica Fadda – Giornalista di Unionesarda.it– conduce la puntata del 25 Agosto 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Stefano Taras – presidente Confagricoltura Sardegna – Sardegna, dazi USA al 15% su pecorino e vini
Lele Casini – giornalista di Radiolina – Serie A, Cagliari-Fiorentina finisce 1-1: rossoblù in gol al 94’
Graziano Canu – giornalista di Videolina – Nuoro celebra il Redentore: la messa il 29 agosto
Angelica D’Errico – giornalista di Unionesarda.it
Manfredi Giovanni Seu e Stefano “Stewie” Meleddu – Suncity Run Club – Sun City Run Club Cagliari: corsa inclusiva “al passo del più lento”