“Caffè Corretto”, la puntata del 23 settembre: ACLI, Carovana della Pace in SardegnaConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 23 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giacomo Carta – presidente delle ACLI di Cagliari – ACLI, Carovana della Pace in Sardegna
Alessandra Guigoni – antropologa culturale – Cucina italiana candidata a patrimonio UNESCO
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari tra Coppa Italia e Serie A
Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Incidente a Quartu Sant’Elena: investito un uomo sulle strisce pedonali