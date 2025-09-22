radiolina
22 settembre 2025 alle 14:02aggiornato il 22 settembre 2025 alle 14:03
“Caffè Corretto”, la puntata del 22 settembre: l’equinozio d’autunno, un momento che unisce l’umanitàConduce Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 22 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Manuel Floris – Direttore scientifico del Planetario de L’Unione Sarda – Oggi l’equinozio d’autunno: un momento che unisce l’umanità
Lele Casini – Giornalista Radiolina – Il Cagliari vola: settimo posto in classifica e ora il match contro l’Inter
Angelica D’Errico – Giornalista Unionesarda.it
© Riproduzione riservata