Caffè Corretto, la puntata del 21 aprile: dermatite bovina e poligono militariConduce Mariangela Lampis
Mariangela Lampis – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 aprile 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari verso la sfida decisiva con l’Atalanta: settimana chiave tra salvezza e Coppa Italia
Gian Piero Scanu – Scanu attacca la proposta sui poligoni militari: “Non abbassiamo la guardia”
Michele Orecchioni, presidente regionale Cia – Dermatite nodulare, la richiesta degli allevatori: interventi urgenti e stop ai blocchi
Lorenzo Paolini, direttore editoriale de L’Unione Sarda – L’inserto Salute de L’Unione Sarda in edicola: fibromialgia, ricerca e emergenze sanitarie
Davide Lombardi, giornalista di UnioneSarda.it – Gli aggiornamenti dal sito UnioneSarda.it