Fabio Manca – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 20 dicembre 2023 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 8.30.

Ospiti della puntata e argomenti:

Michele Ruffi – Giornalista L’Unione Sarda: caro voli, la stangata per gli emigrati

Mauro Madeddu – Giornalista L’Unione Sarda: il punto sul Capodanno a Cagliari con Marco Mengoni

Umberto Ticca – Delegato alla Pianificazione della Città Metropolitana di Cagliari, premiata per “Smart Food”

Massimo Ruggiu – Responsabile degli operatori del mercato di San Benedetto: le perplessità in vista del trasferimento

Veronica Fadda – Giornalista Unionesarda.it con tutte le notizie in aggiornamento

