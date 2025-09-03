radiolina
“La Strambata” del 3 settembre 2025Conduce la puntata Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 03 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Franco Ferrandu – Giornalista di Videolina
- Gianluca Cocco – Comandante Corpo Forestale Sardegna
- Gianluca Dessì –Sindaco di Villasimius
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
