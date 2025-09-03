Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 03 settembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Franco Ferrandu – Giornalista di Videolina
  • Gianluca Cocco – Comandante Corpo Forestale Sardegna
  • Gianluca Dessì –Sindaco di Villasimius
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata