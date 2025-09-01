Massimiliano Rais – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 01 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Gianluca Medas – Attore – Il 2 settembre al via su Videolina la nuova stagione di “Sentidu”
  • Matteo Pastorino – Direttore artistico “San Teodoro Jazz Festival” – San Teodoro Jazz 2025: dal 1° settembre sei giorni di musica e spettacolo
  • Riccardo Spignesi – Giornalista di Unionesarda.it – Incidente tra Gonnesa e Portoscuso, muore anziano di Carbonia
  • Multe record in Sardegna: oltre 10,7 milioni di euro incassati dai comuni dell’Isola
  • Il Cagliari rinforza la difesa: arrivano Zé Pedro e Juan Rodriguez
  • Omar Zaher – Padre di Najibe – Memorial Najibe Zaher: Selargius unisce sport, memoria e sicurezza
  • Lele Casini – Giornalista e radiocronista di Radiolina
