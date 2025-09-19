Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Vania Erby – organizzatrice “Can’t stay silence” – “Can’t stay silent”: in migliaia in Piazza a Cagliari contro il genocidio a Gaza

Marco Lai – giornalista di Videolina

Emanuele Dessì – direttore – Fine vita in Sardegna: il Campo Largo difende la legge

Lecce-Cagliari: probabili formazioni dei rossoblù

