19 settembre 2025 alle 11:42
“Caffè Corretto”, la puntata del 19 settembre: migliaia in piazza a Cagliari contro il genocidio a GazaConduce Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 settembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Vania Erby – organizzatrice “Can’t stay silence” – “Can’t stay silent”: in migliaia in Piazza a Cagliari contro il genocidio a Gaza
Marco Lai – giornalista di Videolina
Emanuele Dessì – direttore – Fine vita in Sardegna: il Campo Largo difende la legge
Lecce-Cagliari: probabili formazioni dei rossoblù
